В Сети обсуждают пророчество Жириновского (видео)

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Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что к 2024 году про Украину все забудут из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом политик говорил еще в 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», напомнила «Комсомольская правда».

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут что такое Украина. Речь идет о Третьей мировой войне. Потому что Иран это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил тогда Жириновский.