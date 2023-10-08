СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

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Один из лидеров группировки ХАМАС Айман Юнис, вероятно, был ликвидирован. Он погиб в результате ракетного удара Израиля по Сектору Газа. Об этом сообщают Jfra News и «Новости Израиля».

Аймана Юниса считали один из предводителей террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев Нусейрат в Секторе Газа, где, по предварительным данным, находился дом главаря боевиков.

СМИ сообщили, что под завалами уничтоженного дома в Нусейрате было обнаружено тело Аймана Юниса. Отмечается, что там также обнаружены тела еще семи погибших. Их личности неизвестны.