Азербайджан обезвредил вражеский квадрокоптер |
Переговоры Алиева и Гарибашвили один на один (фото) |
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео) |
ЦАХАЛ уничтожил более 400 палестинских боевиков |
Никто из граждан Азербайджана в Израиле не пострадал |
Президент Алиев прибыл в Грузию (фото) |
Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану (видео) |
В ХАМАС признали содействие Ирана нападению на Израиль |
В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали (обновлено) |
Главное Мир

СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

Один из лидеров группировки ХАМАС Айман Юнис, вероятно, был ликвидирован. Он погиб в результате ракетного удара Израиля по Сектору Газа. Об этом сообщают Jfra News и «Новости Израиля».

Аймана Юниса считали один из предводителей террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев Нусейрат в Секторе Газа, где, по предварительным данным, находился дом главаря боевиков.

СМИ сообщили, что под завалами уничтоженного дома в Нусейрате было обнаружено тело Аймана Юниса. Отмечается, что там также обнаружены тела еще семи погибших. Их личности неизвестны.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев и Гарибашвили ознакомились с фотовыставкой, посвященной Гейдару Алиеву
Мир

Ильхам Алиев и Гарибашвили ознакомились с фотовыставкой, посвященной Гейдару Алиеву

2023/10/08, 14:37
СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров ХАМАС
Мир

СМИ сообщают о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

2023/10/08, 14:34
В Египте полицейский открыл огонь по израильскими туристам (видео)
Мир

В Египте полицейский открыл огонь по израильскими туристам (видео)

2023/10/08, 14:26
В Украине обвинили Россию в содействии нападению на Израиль
Мир

В Украине обвинили Россию в содействии нападению на Израиль

2023/10/08, 13:46
Открытие Нотр-Дама намечается на 8 декабря 2024 года
Мир

Открытие Нотр-Дама намечается на 8 декабря 2024 года

2023/10/08, 13:17
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)
Мир

Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)

2023/10/08, 13:00
Израиль попросил Египет посодействовать в освобождении заложников
Мир

Израиль попросил Египет посодействовать в освобождении заложников

2023/10/08, 11:02
ЦАХАЛ обнародовал список погибших, в нем десятки фамилий
Мир

ЦАХАЛ обнародовал список погибших, в нем десятки фамилий

2023/10/08, 10:13
Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 2000 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 2000 человек (обновлено, фото, видео)

2023/10/08, 09:55