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Обращение МЧС в связи с грядущей непогодой

Обращение МЧС в связи с грядущей непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий на территории республики.

Согласно обращению, с учетом прогнозируемой нестабильной погоды ведомство призвало граждан соблюдать соответствующие правила безопасности.

«В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями», – отметили в министерстве.

В целях защиты от возможных наводнений и разливов на некоторых реках из-за осадков в МЧС рекомендовали держаться подальше от мест, где есть опасность паводков и затоплений, а при столкновении с такой угрозой подняться на возвышенность.

«Чтобы защититься от опасностей, вызванных молнией, рекомендуется отсоединить электрические оборудования от источников питания и не говорить по телефону, находясь на открытом воздухе, не подходить к линиям электропередач, громоотводу, водостоку и антеннам, не прятаться под высокими деревьями, выбирать для этой цели низинное место, остановить движение автомобиля, закрыть окна и ждать завершения грозы», – добавили в МЧС.

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