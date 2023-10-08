Президент Израиля заявил об «иранских покровителях» ХАМАС

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Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что террористы ХАМАС, которые утром 7 октября атаковали страну, имеют покровителей в Иране. Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

«Сегодня мы увидели настоящее лицо ХАМАС – террористической армии, главной целью которой является хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей. При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное мерзкое нападение на еврейское государство в еврейский святой день», – говорится в сообщении Герцога.

Он также призвал другие страны осудить действия ХАМАС, его союзников и сторонников в Иране.

«Настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед отвратительным врагом», – подчеркнул президент Израиля.