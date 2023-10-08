Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео) |
В ХАМАС признали содействие Ирана нападению на Израиль |
В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали (обновлено) |
Анкара готова содействовать деэскалации в Израиле |
ЦАХАЛ закрыл Газу для посещения |
Израиль нанес воздушный удар по боевикам ХАМАС, укрывающимся в мечетях |
Израиль ставит под ружье десятки тысяч резервистов |
Лидер ХАМАС заявил, что «наступление распространится на Иерусалим» |
Силы ООН в Ливане усилили патрулирование границы с Израилем |
Главное Мир

Президент Израиля заявил об «иранских покровителях» ХАМАС

Президент Израиля заявил об "иранских покровителях" ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что террористы ХАМАС, которые утром 7 октября атаковали страну, имеют покровителей в Иране. Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

«Сегодня мы увидели настоящее лицо ХАМАС – террористической армии, главной целью которой является хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей. При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное мерзкое нападение на еврейское государство в еврейский святой день», – говорится в сообщении Герцога.

Он также призвал другие страны осудить действия ХАМАС, его союзников и сторонников в Иране.

«Настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед отвратительным врагом», – подчеркнул президент Израиля.

Теги:
Из этой рубрики
Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 2000 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 2000 человек (обновлено, фото, видео)

2023/10/08, 09:55
Кадыров сделал Путину сюрприз на день рождения (видео)
Мир

Кадыров сделал Путину сюрприз на день рождения (видео)

2023/10/08, 09:41
Израиль намерен покончить с потенциалом ХАМАС (обновлено)
Мир

Израиль намерен покончить с потенциалом ХАМАС (обновлено)

2023/10/08, 09:21
Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)
Мир

Противостояние ХАМАС и Израиля. Хроника (видео)

2023/10/08, 09:11
В ХАМАС признали содействие Ирана нападению на Израиль
Мир

В ХАМАС признали содействие Ирана нападению на Израиль

2023/10/08, 09:08
В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали (обновлено)
Мир

В результате атаки ХАМАС погибли более 300 израильтян, более 1800 пострадали (обновлено)

2023/10/08, 08:44
Анкара готова содействовать деэскалации в Израиле
Мир

Анкара готова содействовать деэскалации в Израиле

2023/10/08, 07:55
Президент Израиля заявил об "иранских покровителях" ХАМАС
Мир

Президент Израиля заявил об «иранских покровителях» ХАМАС

2023/10/08, 07:29
ЦАХАЛ закрыл Газу для посещения
Мир

ЦАХАЛ закрыл Газу для посещения

2023/10/08, 07:19