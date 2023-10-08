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Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует отдать области с русскоязычным населением России. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Just the News.

По словам экс-главы Белого дома, он мог бы договориться о сделке.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», — сказал он.

По мнению бывшего американского лидера, таким образом Киев сможет сохранить свою страну.

Он также указал, что позиция администрации президента США Джо Байдена, которая состоит в том, что Вашингтон не перестанет поддерживать Украину до победного конца, «приведет к третьей мировой войне».

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