Силы ООН в Ливане усилили патрулирование границы с Израилем |
Талибы просят Иран, Иорданию и Ирак пропустить их войска в Израиль |
Нетаньяху: Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины |
Омбудсмен Алиева: Минный террор Армении продолжает угрожать жизням |
Алиев указал Мишелю на необходимость освобождения восьми сел от армянской оккупации |
Израиль отбил базу на юге страны |
Азербайджан осудил насилие в зоне израильско-палестинского конфликта |
Гаджиев обвинил Ереван в минном терроре |
Израильские войска зачищают захваченные врагом города |
Главное Странности

Сын Байдена потратил средства для обучения дочери на алкоголь, наркотики и проституток

Сын Байдена потратил средства для обучения дочери на алкоголь, наркотики и проституток

Сын американского лидера Джозефа Байдена Хантер потратил на алкоголь, наркотики и женщин лёгкого поведения 20 тысяч долларов, которые были отложены на оплату колледжа для его дочери. Об этом журналистам Daily Mail стало известно после изучения переписок бизнесмена с частными банкирами.

По данным газеты, описываемые события произошли в 2018 году. Разгульная жизнь опустошила личный счёт сына президента, и тогда он решил лишить дочку образования. Позаимствованные средства также пошли на оплату автокредита и интернет-подписок.

«В конце 2018 года Хантер Байден забрал свои 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками», — подчеркнули в DM.

Теги:
Из этой рубрики
Сын Байдена потратил средства для обучения дочери на алкоголь, наркотики и проституток
Странности

Сын Байдена потратил средства для обучения дочери на алкоголь, наркотики и проституток

2023/10/08, 00:17
Талибы просят Иран, Иорданию и Ирак пропустить их войска в Израиль
Странности

Талибы просят Иран, Иорданию и Ирак пропустить их войска в Израиль

2023/10/07, 23:42
На фоне нападения ХАМАС на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США
Странности

На фоне нападения ХАМАС на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США

2023/10/07, 13:02
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского о Карабахе
Странности

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского о Карабахе

2023/10/07, 09:28
Сын Кадырова, избивший сжигателя Корана, стал Героем Чечни (видео)
Странности

Сын Кадырова, избивший сжигателя Корана, стал Героем Чечни (видео)

2023/10/06, 22:17
Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?
Странности

Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?

2023/10/06, 13:45
ТАСС: Делегация Минобороны России начинает обсуждать вывод миротворцев из Карабаха
Странности

ТАСС: Делегация Минобороны России начинает обсуждать вывод миротворцев из Карабаха

2023/10/06, 12:47
Путин заявил об отсутствии "внешнего воздействия" на самолёт Пригожина (видео)
Странности

Путин заявил об отсутствии «внешнего воздействия» на самолёт Пригожина (видео)

2023/10/05, 21:41
Путин: Одесса - русский город, но чуть-чуть еврейский (видео)
Странности

Путин: Одесса – русский город, но чуть-чуть еврейский (видео)

2023/10/05, 20:12