Финские регионы намерены укрепить границу с Россией

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В Финляндии семь восточных и северных регионов общей площадью более половины территории страны обратились к правительству с заявлением о необходимости дополнительного финансирования со стороны ЕС с 2028 года. Об этом сообщила местная газета Lapin Kansa.

«По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — говорится в материале издания.

Представители провинций продемонстрировали в Хельсинки свои проекты по развитию регионов. По их мнению, в связи со вступлением в ЕС развитие Восточной и Северной Финляндии должно стать приоритетом в политике республики на следующий период финансирования — с 2028 года. В частности, предлагается развивать промышленность и сообщение со Швецией и Норвегией.