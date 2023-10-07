Россия призвала Израиль и Палестину к прекращению огня

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Российская Федерация в контактах с Израилем и Палестиной призывает обе стороны к немедленному прекращению огня.

Российская сторона призывает конфликтующие стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, поскольку нынешнее обострение является очень опасным рецидивом многолетнего конфликта.

«Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну, мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов», — отметил Богданов.

По его словам, Россия сейчас ведет контакты с Израилем, Палестиной и с Египтом, а также с другими арабскими странами для деэскалации ситуации.

«Международно-правовая база известна — должно быть справедливое, всеобъемлющее решение конфликта. Конфликт длится 75 лет. Это очередной очень опасный рецидив. Замкнутый круг насилия», — заключил замминистра.