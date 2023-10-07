На фоне нападения ХАМАСа на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США

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Только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» по разжиганию конфликтов в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так российский политик прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что начало боестолкновений между сторонами произошло именно в день 50-летия начала войны Судного дня и было вполне ожидаемо. Медведев также напомнил, что их напряжённые отношения длятся десятилетиями, причём США принимает в этом довольно активную роль.

Вместо того, чтобы активно работать над урегулированием палестино-израильского конфликта «эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», указал зампред Совбеза.

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — написал он в телеграм-канале