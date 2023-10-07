Заместитель посла Израиля в Азербайджане: Приложим все усилия для защиты своих граждан |
Азербайджан поддержал проведение Мундиаля в Саудовской Аравии |
ХАМАС: Это ответ на жестокость против палестинцев |
Президент Алиев поздравил Путина с днем рождения |
Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам |
Израиль подтвердил захват ХАМАСом семи общин |
Нетаньяху выразил уверенность в победе Израиля (видео) |
ВВС Израиля наносят удар по Сектору Газа (видео) |
Граждан Азербайджана среди пострадавших в Израиле нет |
Главное Странности

На фоне нападения ХАМАСа на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США

На фоне нападения ХАМАСа на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США

Только гражданская война в США сможет остановить «маниакальную страсть Америки» по разжиганию конфликтов в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так российский политик прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что начало боестолкновений между сторонами произошло именно в день 50-летия начала войны Судного дня и было вполне ожидаемо. Медведев также напомнил, что их напряжённые отношения длятся десятилетиями, причём США принимает в этом довольно активную роль.

Вместо того, чтобы активно работать над урегулированием палестино-израильского конфликта «эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», указал зампред Совбеза.

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — написал он в телеграм-канале

Теги:
Из этой рубрики
На фоне нападения ХАМАСа на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США
Странности

На фоне нападения ХАМАСа на Израиль Медведев не удержался от колкости в адрес США

2023/10/07, 13:02
Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского о Карабахе
Странности

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского о Карабахе

2023/10/07, 09:28
Сын Кадырова, избивший сжигателя Корана, стал Героем Чечни (видео)
Странности

Сын Кадырова, избивший сжигателя Корана, стал Героем Чечни (видео)

2023/10/06, 22:17
Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?
Странности

Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?

2023/10/06, 13:45
ТАСС: Делегация Минобороны России начинает обсуждать вывод миротворцев из Карабаха
Странности

ТАСС: Делегация Минобороны России начинает обсуждать вывод миротворцев из Карабаха

2023/10/06, 12:47
Путин заявил об отсутствии "внешнего воздействия" на самолёт Пригожина (видео)
Странности

Путин заявил об отсутствии «внешнего воздействия» на самолёт Пригожина (видео)

2023/10/05, 21:41
Путин: Одесса - русский город, но чуть-чуть еврейский (видео)
Странности

Путин: Одесса – русский город, но чуть-чуть еврейский (видео)

2023/10/05, 20:12
Европарламент призвал ЕС к санкциям против Баку
Странности

Европарламент призвал ЕС к санкциям против Баку

2023/10/05, 18:11
Затулин повторяет «сенсации» АрмСМИ. И «наезжает» на Пескова
Странности

Затулин повторяет «сенсации» АрмСМИ. И «наезжает» на Пескова

2023/10/05, 16:12