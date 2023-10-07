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Экс-спикер палаты представителей США допустил уход из Конгресса

Экс-спикер палаты представителей США допустил уход из Конгресса

Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти рассматривает возможность досрочного ухода с должности конгрессмена, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Его срок в качестве представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате конгресса США истекает в январе 2025 года.

Позднее Маккарти в интервью CBC News опроверг слухи о досрочном уходе из Конгресса. «Я не ухожу в отставку», — заявил он. Маккарти добавил, что намерен баллотироваться на переизбрание в следующем году.

Politico писала, что Маккарти планирует остаться на посту как минимум до выборов постоянного спикера, которые запланированы на 11 октября. Он объяснил, что поможет партии «стабилизироваться», а позже «хочет вернуться домой» и «провести время с семьей».

Газета уточнила, что Маккарти планирует и дальше активно участвовать в делах Республиканской партии. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь почти всем вам», — заявил он на закрытой конференции после смещения с должности.

Однопартийцы выступают за восстановление Маккарти на посту спикера в соответствии с правилами партии.

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