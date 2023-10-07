ISW: Украинские войска продвигаются на запад Запорожской области

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Упорные бои продолжаются в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. ВСУ имеют продвижение на запад Запорожской области. Об этом говорится в отчете ISW.

Украинские силы продолжают успешные наступательные действия к югу от Бахмута в районе Андреевки. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к границе деревьев между Роботиным и Вербовым, это примерно в 6 км юго-восточнее Роботиного.

Действующие в этом районе добровольческие батальоны «Шторм Осетия» и «Алания» утверждают, что украинские силы постепенно передвигают линию фронта ближе к Вербову. Небольшие группы украинской пехоты продолжали атаковать российские позиции на линии Копани-Роботино, что в 5 км северо-западнее Роботиного. ВСУ продолжают атаки вблизи Вербового и Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова).

Кроме того, ВСУ готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода. Однако потребности в обеспечении ВСУ растут, а дожди и туманы могут усложнить использование беспилотников, тактической и армейской авиации, украинские силы будут продолжать борьбу зимой.