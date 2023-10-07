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Главное Армия

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области (фото)

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области (фото)

В ночь на 7 октября Россия нанесла удар по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс». Об этом сообщают Силы обороны юга.

По предварительным данным, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно захваченном Россией Крыму.

В результате зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Информация о пострадавших не поступала.

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