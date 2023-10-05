Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)

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Удар России в ответ на возможную ядерную атаку противника не оставит ему шансов на выживание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он также назвал два повода для применения РФ ядерного оружия. Первый — когда оно используется против России.

«На практике что означает: ракеты стартовали, наша система предупреждения о ракетном нападении обнаружила, дала знать — всё это происходит в секунды — и уже зная информацию о том, что по РФ наносится удар, мы отвечаем на эту агрессию», — отметил глава государства.

Президент добавил, что такой ответ является абсолютно неприемлемым для потенциального агрессора, так как с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, в ответно-встречном ударе в воздухе появятся сотни российских ракет, причём сразу на нескольких направлениях. Шансов на выживание у противника не останется, подчеркнул Путин. Вторая причина — угроза существованию РФ, даже если против страны применяются обычные вооружения.

Также Путин указал, что не считает нужным менять ядерную доктрину России в части оснований для использования.