Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео) |
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Макрон против антиазербайджанских санкций |
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель |
Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану |
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео) |
Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана (видео) |
Сотрудник МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине |
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео) |
Главное Мир

Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)

Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)

Удар России в ответ на возможную ядерную атаку противника не оставит ему шансов на выживание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Он также назвал два повода для применения РФ ядерного оружия. Первый — когда оно используется против России.

«На практике что означает: ракеты стартовали, наша система предупреждения о ракетном нападении обнаружила, дала знать — всё это происходит в секунды — и уже зная информацию о том, что по РФ наносится удар, мы отвечаем на эту агрессию», — отметил глава государства.

Президент добавил, что такой ответ является абсолютно неприемлемым для потенциального агрессора, так как с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, в ответно-встречном ударе в воздухе появятся сотни российских ракет, причём сразу на нескольких направлениях. Шансов на выживание у противника не останется, подчеркнул Путин. Вторая причина — угроза существованию РФ, даже если против страны применяются обычные вооружения.

Также Путин указал, что не считает нужным менять ядерную доктрину России в части оснований для использования.

Теги:
Из этой рубрики
Ахмадинежаду не позволили покинуть Иран и отобрали паспорт (видео)
Мир

Ахмадинежаду не позволили покинуть Иран и отобрали паспорт (видео)

2023/10/05, 22:44
Путин поспорил с Маргаритой Симоньян о Пашиняне (видео)
Мир

Путин поспорил с Маргаритой Симоньян о Пашиняне (видео)

2023/10/05, 21:52
Кахраманмараш тряхнуло на 4,4 балла
Мир

Кахраманмараш тряхнуло на 4,4 балла

2023/10/05, 20:56
Маск поделился публикацией о выступлении на Конгрессе в Баку
Мир

Маск поделился публикацией о выступлении на Конгрессе в Баку

2023/10/05, 20:03
Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)
Мир

Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)

2023/10/05, 19:50
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео)
Мир

Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео)

2023/10/05, 19:21
В США прокомментировали воздушную операцию Турции против террористов РПК
Мир

В США прокомментировали воздушную операцию Турции против террористов РПК

2023/10/05, 18:42
Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине
Мир

Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине

2023/10/05, 18:21
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео)
Мир

Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео)

2023/10/05, 18:06