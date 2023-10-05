Ильгар Велизаде: Армяне Карабаха должны будут отмечать все азербайджанские праздники и памятные даты

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Сегодня тема №1 в Азербайджане – это задержание и этапирование в Баку армянских сепаратистов, причастных к совершению терроризма и военных преступлений. Скоро они предстанут перед судом, который в народе уже окрестили вторым «Нюрнбергским процессом». Предстоит еще один сложный процесс, являющийся испытанием для всех граждан Азербайджана: реинтеграция армян в наше общество. О том, каким будет приговор дашнакским бандитам, как общество наше воспримет новоиспеченных граждан, и какой монетой Армения отплатила России за потерю «арцаха», в интервью Minval.az рассказал политолог Ильгар Велизаде.

– О преступных главарях сепаратистского режима, которые должны предстать перед азербайджанским правосудием, хочется сказать особо. На протяжении очень долгого времени в азербайджанском обществе и в международном сообществе, которые внимательно отслеживают процессы, происходящие в нашем регионе, был скепсис по этой ситуации в целом. А тем более он усиливался, когда азербайджанские власти говорили о том, что все эти бандиты предстанут перед судом и ответят за свои преступления. Подавляющее большинство людей в это не верило вообще, так как сепаратисты были вне досягаемости азербайджанского правосудия, и говорили, что все эти уверения ни что иное, как обычная политическая риторика.

Но нынешняя ситуация еще раз доказала, что ничего невозможного нет, и Азербайджан действовал целенаправленно. Помните события после 2020 года, когда говорили о том, что Араику Арутюняну & Со снова удалось уйти от правосудия, избежать возмездия и так далее? Но как видите, возмездие их все же настигло.

За этими событиями стояли целенаправленные действия спецслужб Азербайджана. Понятно, что под воздействием азербайджанских антитеррористических мероприятий события развивались стремительно. Нужно отдать должное сотрудникам спецслужб: они сработали просто великолепно. Для нас сейчас важны, конечно, последующие шаги, в частности обнародование всех преступных деяний этих бандитских главарей на протяжении 30 лет. Есть процессуальные моменты, о которых будет информирована общественность, я думаю, что сам судебный процесс будет максимально прозрачным. Это нужно не только для нашего, но и для армянского общества, чтобы они поняли, насколько масштабной была катастрофа, и что во главе их «мечты» стояли самые заурядные бандиты, которые, помимо всего прочего, еще и наживались на людском доверии.

У этих бандитов есть денежные активы, в том числе и зарубежные, бизнес – все это построено на крови не только наших граждан, но и своих же армян, которых сепаратисты использовали как пушечное мясо, как инструмент, и при этом наживались сами. И суд, который должен состояться над сепаратистскими главарями, прежде всего, показателен для армян, что бы они поняли, наконец-то, что весь этот «миацум» – не более чем финансово выгодное для кучки бандитов предприятие. Азербайджанцы 30 лет страдали от этого сепаратистского бандитизма, страдали и армяне, ставшие жертвами чудовищного обмана, пушечным мясом. Армяне ни с чем покинули Карабахский экономический район Азербайджана, оставив свое имущество, а бандиты-главари, которых будут судить в Азербайджане, имеют многомилионные счета в банках, бизнес с подельниками, которые, как я понимаю, тоже очень скоро будут настигнуты правосудием.

Сейчас нам нужно всю эту сущность, подноготную сепаратистского режима раскрыть. Это фактически трибунал над сепаратизмом как таковым, трибунал над «миацумом». Я очень надеюсь, что «слепые и глухие» международные организации, отдельные политики и целые политические круги под напором неопровержимых фактов и доказательств, которые будут предъявлены в ходе этого процесса, уже не смогут ничего сказать против Азербайджана.

– Азербайджанское общество довольно критично настроено против грядущего процесса реинтеграции армян. Понять людей можно, слишком много зла и боли принесли людям две карабахские войны. Но тем не менее следует, наверное, принять реинтеграцию как неизбежность, как очередную страницу истории. Но, не смотря на все это, какие шаги нужно предпринять сегодня, чтобы процесс восприятия был менее болезненным?

– Мы живем не на острове, не на отдельно вращающейся планете, где проживают только азербайджанцы и армяне. Мы живем в международном сообществе, где есть различные народы, страны, международное право. Я понимаю, что сейчас начнутся критические и колкие замечания по типу: «А где же было это международное право, когда Азербайджан потерял свои законные территории, когда убивали мирных граждан нашей страны на протяжении 30 долгих лет? Почему оно выборочно применялось?». И это отношение можно понять. Но я хочу подойти к этому вопросу концептуально. Дело в том, что мы всегда критиковали и сейчас критикуем армянский национализм, фактически фашизм в другой форме, абсурдную идеологию Нжде, поклонение «цехакронизму», то есть все, что представляет сущность армянского фашизма. Мы всегда говорили о том, что мы – не фашисты, не националисты, мы – многонациональная страна в отличие от моноэтнической Армении, мы – не то общество, которое может взять на вооружение экстремальные лозунги. А все потому, что общество наше образуется из представителей различных народов и этногрупп, конфессий и так далее. Есть идеология азербайджанства, грубо говоря, но она объемлющая, заточенная на том, что все, живущие на территории Азербайджана – азербайджанцы, хоть многие и являются представителями разных этносов.

Это – наша идеология, антипод, в какой-то степени, этой самой армянской фашистской идеологии арменоидов, принципа «отличия черепа армянина от черепов представителей других национальностей». Просто нацизм, и не более. И потому, когда мы говорим о реинтеграции, мы демонстрируем сущность азербайджанского государства, идеологии азербайджанства, и даже в этих условиях мы готовы приять армянских жителей Карабаха.

Есть условия, о которых мало говорится, но я хотел бы отметить, что люди, которые получат азербайджанские паспорта, должны знать не только права, о которых сейчас так много говорят представители различных западных структур и политических кругов, у них есть еще и обязанности, про которые почему-то сегодня вообще мало кто упоминает. И обязанность эта, прежде всего, заключается в соблюдении законов Азербайджана, в подчинении этим законам. Армяне Карабаха должны будут пройти определенный этап, ведь получение гражданства не означает просто взять паспорт и со своими остатками идей и мышления жить в нашей стране. Наоборот, это будет очень сложный процесс и для них, и для нас. Но все эти нацистские идеи Нжде, «геноцид» 1915 года, короче, всю грязную идеологию, которую этим людям вбивали в головы в течение многих десятилетий, нужно забыть.

Они будут гражданами Азербайджана, а значит, все эти мысли и идеи противоправны, караются законом. То есть, если человек будет у себя дома держать книжку Нжде, то это будет приравнено к тому, как в Германии кто-то будет держать дома «Майн кампф» Гитлера. Эти люди должны уважать и отмечать все азербайджанские праздники, в том числе и День Конституции, и День Победы в 44-днейной войне, День освобождения города Шуша, День государственного флага.

Я понимаю, что многие новоиспеченные граждане отнесутся скептически к процессу, сопутствующему получению азербайджанского паспорта, у многих есть родственники, проживающие за пределами Карабахского экономического района, в той же Армении. Но для этого существуют правоохранительные органы, которые должны мониторить обстановку, и в случае, если за кем-то будут обнаружены противоправные действия, нарушитель должен будет нести ответственность по всей строгости закона. Сепаратизм этот начался в 1988 году по причине того, что правоохранительные органы во времена СССР действовали из ряда вон плохо, фактически попустительствовали этим сепаратистским настроениям. Но сейчас ситуация поменялась, и всякие проявления сепаратизма должны пресекаться на корню, должна вестись профилактика.

Наши западные партнеры часто говорят о правах. Но никто из них ни разу не заикнулся о том, что помимо прав есть еще и обязанности гражданина страны. И чем раньше армянам, принимающим гражданство Азербайджана эти самые западные партнеры объяснят их обязанности, тем скорее они окажут этим людям неоценимую услугу – взамен той медвежьей, которую они оказывают им сейчас, неукоснительно рассуждая только о правах. А иначе складывается впечатление, что речь идет о какой-то привилегированной прослойке населения, касты, которая будет жить на территории Азербайджана.

– Надеемся, что новоиспеченные граждане Азербайджана будут благодарны нашему народу и властям за теплый и безопасный прием. Хотя рассуждать о благодарности рано, особенно сейчас, когда Армения «отблагодарила» Россию за многолетнюю поддержку ратификацией Римского статута, лишающего РФ возможности принимать отныне участие в делах Армении и встречаться с ее представителями на международных площадках. Скажите, какие могут быть последствия у этого странного и противоречивого шага?

– К чему может привести эта ратификация? К тому, что контакты на высшем уровне между двумя странами прекратятся. Давайте представим ситуацию: в Армении проходит какое-то крупное мероприятие на высшем уровне в формате СНГ или же ЕАЭС или ОДКБ. И вряд ли в этих мероприятиях в сложившихся условиях будет принимать участие президент России. Дело не в том, что он боится, что по приезду в Армению его схватят, армянская сторона говорила о том, что этого шага не будет. После ратификации Путин сам туда не поедет, это вопрос чести, понимаете? Поехать в страну, которая практически сделала в отношении России столь недружественный шаг – себя не уважать. А если Путин не поедет в Армению на любые мероприятия, в том числе и в двустороннем формате, не думаю, что российская сторона будет приглашать армянскую сторону на встречи в России. Я немного забегаю вперед, говоря об этом, так как Россия – посредник Армении в переговорах, это щепетильный момент. Двухсторонние отношения не будут развиваться должным образом, в такой форме диалог сложно вести и потому я думаю, что будет кризис в армяно-российских отношениях. Но армянская сторона намерено провоцирует углубление этого конфликта в интересах западных стран, пытающихся выдавить Россию из Армении. Происходит превращение Армении в полигон конфронтации между Россией и Западом. А это очень опасная тенденция, потому что мы на практике знаем, когда та или иная страна превращается в полигон конфронтации между ведущими центрами международной политики, то в конечном итоге происходит не просто конфликт интересов, но и реальный конфликт.

– Как в случае с войной в Украине?

– Да, приблизительно так. А если конфликт произойдет, то он перекинется на весь регион, вот в чем вопрос. Армения играет в опасные игры, пытаясь привлечь внешних интересантов, и фактически выступает в качестве полигона, где происходят геополитические разборки, и, кстати, ситуация очень неопределенная. И как они ведут свои «разборки» – мы тоже видим, хотя бы на примере визита Колонны, на примере действия, в частности европейских политиков. И для региона это не очень хорошо, потому что в целом мы становимся еще одним рубежом глобального противостояния, потому что риски военных конфликтов и прямых столкновений возрастают, что недопустимо.

Яна Мадатова