Зеленский не скрывает сложностей контрнаступления ВСУ

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Сложности контрнаступления украинских защитников состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky TG24.

«Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы отбросить врага. Сложность в том, что есть минные поля, не хватает боеприпасов и зенитных средств», – подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что сейчас средства противовоздушной обороны играют важную роль не только в наступлении, но и в защите мирных украинцев от атак россиян.

«Зима – это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не потеряв инициативу на поле боя», – добавил Зеленский.