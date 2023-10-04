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Генерала Хачатурова оставили под арестом еще на два месяца

Генерала Хачатурова оставили под арестом еще на два месяца

Суд продлил арест бывшего командира 3-го армейского корпуса ВС Армении, генерал-майора Григория Хачатурова на два месяца.

Об этом говорится в сообщении судебной системы Армении.

Следующее судебное заседание пройдет 18 октября в 15։00.

Хачатуров проходит по делу бывшего министра обороны, главы парламентской фракции «Айастан» Сейрана Оганяна и еще 11 лиц. В рамках уголовного производства бывшему министру обороны предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям.

Обвинения предъявлены также бывшему главе Комитета кадастра Мануку Варданяну (злоупотребление служебными полномочиями, что по неосторожности привело к тяжким последствиям), бывшему командиру части Григорию Хачатурову (отмывание денег в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями), директору компании «Мостон Инженеринг» Д. Г. (мошенничество в особо крупных размерах и подделка документов).

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