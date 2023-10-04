Возможности иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar, которые получит Россия, более расширены – расклад Александра Коваленко

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В 2022 году впервые появилась информация о том, что Россия пытается заполучить у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Такие запросы были обусловлены тем, что у России истощились запасы ракет 9М723 и 9М728 ОТРК «Искандер», и уже в конце мая-начале июня российские войска стали применять ЗРК С-300, перенастроенные на удары по поверхности, в попытке компенсировать нехватку огневого потенциала.

Однако компенсация ракетами 5В55 имела очень сомнительную эффективность. Будучи изначально ракетой ПВО, она не обладала достаточной точностью для замены оперативно-тактического вооружения, а также имела ограниченную дальность пуска – до 75 км. При этом точность поражения ухудшалась по мере увеличения дальности полёта. Преимущественно российские войска используют комплексы С-300 в Украине как элемент неизбирательного террора, нанося удары по прифронтовым городам и сёлам, Харькову, Кривому Рогу, Запорожью, Краматорску, Славянску и т.д. Но потребность в высокоточном ракетном оружии оперативно-тактического уровня так и не была удовлетворена.

Во второй половине 2023 года участились сообщения о том, что Россия достигла определённых договорённостей с Ираном относительно поставок Fateh-110 и Zolfaghar. Особенно эти разговоры участились на фоне истечения ограничений на экспорт ракетного вооружения, наложенных на Иран. Хотя возникает вполне рациональный вопрос: а когда какие-либо ограничения вообще останавливали Иран?

Например, та же ракета Zolfaghar впервые была применена в 2017 году в Сирии. Тогда иранские силы, поддерживающие Башара Асада, нанесли удар этой системой по Дейр-эз-Зору. А в 2021-м йеменские хуситы атаковали этими ракетами объекты на территории Саудовской Аравии. Собственно, вопрос: ограничения ООН в действии?

Но, немного подробностей о том, что же такое – ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Описывая эти ракеты, многие указывают на их основные характеристики, такие как дальность полёта и масса боевой части, но важно также знать, куда уходит корнями история создания этих ракет. Ракета Fateh-110 увидела свет в 2002 году, и была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1, одной из первых, наиболее успешных ракет в начальной стадии ракетной программы Ирана.

Почему Zelzal-1 стала наиболее успешной за многие годы проб и ошибок? Всё очень просто: Иран получил доступ к китайским ракетным технологиям посредством поставок ракет CSS-8. В свою очередь, китайские ракеты CSS-8 (Project 8610) являлись копией советской С-75, с изменениями, позволившими из противовоздушной ракеты сделать тактическую, баллистическую класса «земля- земля».

Фактически вся дальнейшая ракетная программа Ирана, в той или иной степени, но отталкивалась от базы в виде Zelzal-1, не особо далеко отрываясь, даже по характеристикам: дальность полёта – до 200 км (200-300 км у Fateh-110, в зависимости от поколения), а масса боевой части – около 500 кг (500-650 кг у Fateh-110, в зависимости от поколения).

Помимо CSS-8, на Zelzal-1 также повлияла тактическая советская ракета 9К52 «Луна-М». Таким образом, иранская ракетная программа – это симбиоз советских и китайских технологий, с годами совершенствовавшаяся по мере получения Ираном доступной элементарной базы для модернизации.

Ракета Zolfaghar является продолжением развития Fateh-110, но от ракеты предыдущего поколения она отличается разительным ростом характеристик. В частности, дальность полёта Zolfaghar составляет до 700 км, а её точность значительно возросла за счёт применения комплекса систем наведения. Так, помимо инерциальной системы наведения, ракета использует GPS, а также коммерческие системы GNSS.

Так, главным отличием ракет Zolfaghar от предыдущих поколений является то, что боевая часть этой отделяется при заходе на цель. Это значительно затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. В этом вопросе иранские ракетостроители даже смогли обойти российские ОТРК «Искандер». Хотя такой технологический рывок в иранской ракетной программе без поддержки со стороны России вряд ли бы был возможен. Примечательно, что Zolfaghar появилась после введения против России санкций в 2014 и в начале дрейфа российской внешней политики на Восток, как Ближний, так и Дальний.

С учётом известной об этих ракетах информации можно говорить о том, что эти ракеты по своему функционалу больше схожи с советскими и российскими, конца 1980-х – начала 1990-х. В частности, Fateh-110 – это условно усовершенствованная ТРК «Точка-У», а Zolfaghar- это модернизированный ОТРК «Искандер».

Украинские средства ПВО имеют разработанные алгоритмы противодействия обоим типам данных ракет, с тем отличием, что баллистические ОТРК «Искандер-М»/ Zolfaghar могут сбивать только ЗРК Patriot и SAMP/T. А потому не исключено, что после получения иранских ракет Россия будет применять Fateh-110 в ближних зонах, с наименьшей концентрацией ПВО, а Zolfaghar – по значительно большей площади тыловой Украины, где нет средств ПВО, способных перехватывать данные ракеты. Хотя эксперимента ради могут попытаться прорвать эшелонированную ПВО Киева.

С другой стороны, проблема применения этих ракет Россией состоит в том, что они не массовый продукт, их количество ограничено и производство несопоставимо, например, с производством дронов-камикадзе, которыми российские войска засыпают Украину сотнями ежемесячно.

Кроме того, данные ракеты запускаются из специфических пусковых установок (ПУ), которые должны будут поставляться в Россию вместе с ракетами, а экипажи для них проходить дополнительную подготовку. И в условиях противодействия этим ракетам, возможно, выгоднее и эффективнее будет уничтожать именно ПУ, без наличия которых невозможно будет применять и сами ракеты.

Но в истории с возможной передачей России ракет Fateh-110 и Zolfaghar очень много переменных. Например, так и не понятно, почему с 2022 года эта передача так и не была осуществлена? Неужели Россия не смогла предложить Ирану что-либо взамен, кроме денег, что могло бы заинтересовать ИР? Или же собственное производство Fateh-110 и Zolfaghar не настолько велико, что для удовлетворения потребностей России, которая в начале 2022 года десятками в сутки запускала ОТРК «Искандер» по Украине, попросту придётся опустошить накопленный годами БК?

Вопросов много, но ответы на них будут получены только в двух случаях. В случае передачи или же, наоборот, отказа в передаче иранских ракет России.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az