Наш борец пресек провокацию армянского визави

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В Лозанне проходит Международный форум атлетов (IAF) Международного олимпийского комитета.

Согласно информации Федерации легкой атлетики Азербайджана, в форуме также принял участие председатель Комиссии атлетов, серебряный призер летних Олимпийских игр «Рио-2016» и чемпионата мира, чемпион Европы по дзюдо Рустам Оруджев.

В первый день форума был обсужден ряд вопросов, в том числе касательно выступлений спортсменов из России и Беларуси.

При этом не обошлось без провокаций армянской стороны. Армянский спортсмен Арсен Джульфалакян, выступая, сказал, что в его стране, «находящейся в состоянии войны», в настоящее время находится «125 тысяч» «беженцев».

Рустам Оруджев немедленно пресек это провокационное выступление. Он заявил, что 30 лет назад армяне начали войну и азербайджанские земли были оккупированы.

«Мы никогда не зарились на чьи-либо земли. Азербайджан создал условия для свободного проезда через ППП «Лачин» лиц армянского происхождения, добровольно покидающих Карабах и направляющихся в Армению. Никакого насилия в отношении них не применяется. Азербайджан заявил о своем желании реинтеграции армянских жителей Карабаха, оказывает им продовольственную и медицинскую помощь. При этом в 1990-е годы армянские сепаратисты совершили невиданные зверства против нашего народа. С особой жестокостью, под пытками были убиты, подвергнуты геноциду наши соотечественники», – сказал он.

После этих слов армянский спортсмен был вынужден сменить тон, отметив, что имел в виду другое, и что «не стоит смешивать спорт с политикой, а борьбу надо вести на татами».