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В пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше появится “Азербайджанский квартал”

В пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше появится “Азербайджанский квартал”

Азербайджан первым после землетрясения в Турции направил помощь этой стране.

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Об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фарман Гурбанлы во время выступления на форуме «Всемирный День населенных пунктов», организованного в рамках «Недели градостроительства 2023».

Он отметил, что в отстраиваемом Кахраманмараше, где произошло землетрясение, будет в соответствии с проектом построен “Азербайджанский квартал”.

«В первую очередь был рассмотрен вопрос сейсмической активности данной местности. В результате были определены материалы, которые будут использоваться в строительстве», – приводит «Тренд» слова Гурбанлы.

Он добавил, что после землетрясения Азербайджан установил в Кахраманмараше палатки, создал условия для оказания медицинских услуг, оказывал другую всевозможную поддержку.

Азербайджан начал в Кахраманмараше реализацию жилищного проекта на 1000 квартир, и его реализация сейчас продолжается, сказал Гурбанлы.

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