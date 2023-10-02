Джейхун Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных регионов мира

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Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных и красивых регионов мира. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов во время выступления в парламенте. Депутат напомнил, что последними антитеррористическими мерами азербайджанский народ положил конец 30-летней оккупации: «Сегодня мы празднуем дни освобождения наших районов, а не оккупации.

«30 лет назад я и миллион таких, как я были варварски изгнаны со своих родных земель. В начале 90-х Азербайджан находился в очень тяжелом положении. С одной стороны, наши земли оккупированы, с другой стороны, мы столкнулись с гражданской войной. Люди были в отчаянии. Армяне пытались помешать спасению людей, перекрыв дорогу. Люди спаслись, переправившись через Араз «, – сказал Мамедов.

C.Мамедов отметил, что сегодня под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан восстанавливает Карабах и Восточный Зангезур. Три года назад Зангилан был освобожден от оккупации. Сегодня в Зангилане действуют аэропорт, Конгресс-центр, школа и детский сад. В Зангилане уже прошло мероприятие международного значения, связанное с градостроительством. Сегодня быстрые строительные работы ведутся не только в Зангилане, но и во всех освобожденных от оккупации районах – Джебраиле, Губадлы, Физули, Агдаме, Шуше.

«Все это дает основание говорить о том, что в скором времени под руководством Ильхама Алиева Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых благоустроенных и красивых регионов мира”, сказал он.