Напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист приговорен к казни |
На территории Ходжалинского аэропорта сняли флаг Армении и тряпку сепаратистов (видео) |
Эль Мюрид: Доминантой на Черном море станет флот Турции |
Боррель заявил о росте поддержки Украины Евросоюзом |
Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде |
Эрдоган: Спустя 30 лет Карабах обрел свободу (видео) |
В Карабахе проходит прием заявок на первичную регистрацию армян (фото, видео) |
Миссия ООН на ППП Лачин (обновлено, фото, видео) |
Папа Римский рассчитывает на мирное соглашение между Баку и Ереваном |
Главное Общество

Джейхун Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных регионов мира

Джейхун Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных регионов мира

Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных и красивых регионов мира. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов во время выступления в парламенте. Депутат напомнил, что последними антитеррористическими мерами азербайджанский народ положил конец 30-летней оккупации: «Сегодня мы празднуем дни освобождения наших районов, а не оккупации.

«30 лет назад я и миллион таких, как я были варварски изгнаны со своих родных земель. В начале 90-х  Азербайджан находился в очень тяжелом положении. С одной стороны, наши земли оккупированы, с другой стороны, мы столкнулись с гражданской войной. Люди были в отчаянии. Армяне пытались помешать спасению людей, перекрыв дорогу. Люди спаслись, переправившись через Араз «, – сказал  Мамедов.

C.Мамедов отметил, что сегодня под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан восстанавливает Карабах и Восточный Зангезур. Три года назад Зангилан был освобожден от оккупации. Сегодня в Зангилане действуют аэропорт, Конгресс-центр, школа и детский сад. В Зангилане уже прошло мероприятие международного значения, связанное с градостроительством. Сегодня быстрые строительные работы ведутся не только в Зангилане, но и во всех освобожденных от оккупации районах – Джебраиле, Губадлы, Физули, Агдаме, Шуше.

«Все это дает основание говорить о том, что в скором времени под руководством Ильхама Алиева Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых благоустроенных и красивых регионов мира”, сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Задержаны лица, осуществившие ввоз 24 кг наркотиков из Ирана
Общество

Задержаны лица, осуществившие ввоз 24 кг наркотиков из Ирана

2023/10/02, 14:59
В Ходжавендском районе армяне заминировали 4 моста (фото)
Общество

В Ходжавендском районе армяне заминировали 4 моста (фото)

2023/10/02, 14:39
В Ходжалы обнаружена плантация конопли (фото)
Общество

В Ходжалы обнаружена плантация конопли (фото)

2023/10/02, 14:20
В Ханкенди заработало азербайджанское телевидение и радио
Общество

В Ханкенди заработало азербайджанское телевидение и радио

2023/10/02, 13:23
Сиявуш Новрузов: Необходимо упростить условия ипотеки в регионах
Общество

Сиявуш Новрузов: Необходимо упростить условия ипотеки в регионах

2023/10/02, 12:46
В Ханкенди и Ходжалы провели широкополосный интернет
Общество

В Ханкенди и Ходжалы провели широкополосный интернет

2023/10/02, 12:30
Депутат предложил выселенных из Карабаха азербайджанцев переселить в Ханкенди
Общество

Депутат предложил выселенных из Карабаха азербайджанцев переселить в Ханкенди

2023/10/02, 12:25
Джейхун Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных регионов мира
Общество

Джейхун Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур скоро станут одними из самых благоустроенных регионов мира

2023/10/02, 12:16
Депутат предложил отменить все траурные дни в календаре Азербайджана
Общество

Депутат предложил отменить все траурные дни в календаре Азербайджана

2023/10/02, 12:10