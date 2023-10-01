Украина не намерена торговать своими территориями

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Министерство иностранных дел Украины исключило уступки территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел республики Евгений Перебейнис.

По словам замминистра, Киев не получал от западных партнеров и/или НАТО предложений по уступке своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что», – утверждает он.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что никаких официальных инициатив со стороны военно-политического блока или иных западных партнеров ни каких-либо других западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было.