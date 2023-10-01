Эль Мюрид: Доминантой на Черном море станет флот Турции |
Боррель заявил о росте поддержки Украины Евросоюзом |
Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде |
Эрдоган: Спустя 30 лет Карабах обрел свободу (видео) |
В Карабахе проходит прием заявок на первичную регистрацию армян (фото, видео) |
Миссия ООН на ППП Лачин (обновлено, фото, видео) |
Папа Римский рассчитывает на мирное соглашение между Баку и Ереваном |
Азербайджанские медики наладили работу поликлиники в Ханкенди (обновлено, фото, видео) |
В Черном море могут появиться британские боевые корабли |
Главное Политика

Украина не намерена торговать своими территориями

Украина не намерена торговать своими территориями

Министерство иностранных дел Украины исключило уступки территорий в обмен на членство в НАТО.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел республики Евгений Перебейнис.

По словам замминистра, Киев не получал от западных партнеров и/или НАТО предложений по уступке своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что», – утверждает он.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что никаких официальных инициатив со стороны военно-политического блока или иных западных партнеров ни каких-либо других западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было.

Теги:
Из этой рубрики
Украина не намерена торговать своими территориями
Политика

Украина не намерена торговать своими территориями

2023/10/01, 22:45
Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии и быть благодарным Польше
Политика

Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии и быть благодарным Польше

2023/10/01, 22:31
Расширяются связи между парламентами Азербайджана, Грузии и Турции
Политика

Расширяются связи между парламентами Азербайджана, Грузии и Турции

2023/10/01, 22:14
Колонна совершит визит в Армению
Политика

Колонна совершит визит в Армению

2023/10/01, 21:16
Григорян отправился в Тегеран
Политика

Григорян отправился в Тегеран

2023/10/01, 20:01
Эрдоган пригрозил Евросоюзу потерей права ожидать от Турции чего-либо
Политика

Эрдоган пригрозил Евросоюзу потерей права ожидать от Турции чего-либо

2023/10/01, 18:46
Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде
Политика

Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде

2023/10/01, 18:32
Эрдоган: Спустя 30 лет Карабах обрел свободу (видео)
Политика

Эрдоган: Спустя 30 лет Карабах обрел свободу (видео)

2023/10/01, 16:44
МИД Азербайджана осудил теракт в Анкаре
Политика

МИД Азербайджана осудил теракт в Анкаре

2023/10/01, 16:22