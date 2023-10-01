Мамедов: Азербайджан проявляет внимание и заботу об украинских детях |
В Ханкенди осуществляется организация оказания медуслуг |
Еще 30 украинских детей прибыли в Азербайджан |
Гаджиев: Армяне покидают Карабах в добровольном порядке |
Байден утвердил проект продления финансирования правительства США без помощи Украине |
Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе |
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате выстрела армянского снайпера |
Армянские радикалы напали на сотрудников посольства Турции в США. Анкара жестко отреагировала (видео) |
Сепаратист Давид Бабаян задержан |
Главное Странности

Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе

Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов заявил, что представители «экстремистских организаций армянской диаспоры», проживающие в Бельгии, прибегнут к насилию перед посольством Азербайджана в Брюсселе.

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети.

В.Садыгов заявил, что 1 октября в 14:00 экстремисты армянской диаспоры в Бельгии организуют митинг с аналогичными радикалами из Франции на развязке Роберта Шумана в Брюсселе.

«По имеющимся данным, после митинга экстремистские группировки планируют применить насилие против посольства Азербайджана, расположенного на проспекте Тервюрен, 282. Об этом проинформированы Министерство иностранных дел Бельгии и полиция Брюсселя. По данным армянских источников, приглашены также несколько бельгийских политиков. Эта провокация последует за последними аналогичными акциями насилия со стороны армянских радикалов против дипломатических представительств Азербайджана 29 сентября в Бейруте и 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Проживающие в Бельгии члены радикальных армянских группировок, злоупотребляя гостеприимством бельгийского народа и свободами в этой стране, постоянно совершают нападки на Азербайджан. В 2021 году в результате насильственного нападения на посольство были ранены два гражданина Азербайджана.

Запланированные на завтра насильственные действия против посольства и его дипломатов направлены против мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, неустанных усилий ЕС и США в преддверии важной встречи на высшем уровне, запланированной на 5 октября в испанском городе Гранаде. Новый элемент этой игры заключается в том, что действия радикальных армянских групп в Бельгии также направлены против правительства Армении, которое обвиняют «предательстве национальных интересов». Самое шокирующее заключается в том, что армянские дипломаты в Брюсселе согласны поддерживать оперативный контакт с «дашнаками» и другими радикальными оппозиционными группами, представителям которых даже запретили посещать Армению», – отметил посол.

Указав на высокий уровень нависшей угрозы, В.Садыгов добавил, что ожидает от полиции защиты дипломатической миссии.

«Надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх», – подытожил Садыгов.

Теги:
Из этой рубрики
Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе
Странности

Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе

2023/10/01, 07:28
Российский пропагандист наехал на Токаева (видео)
Странности

Российский пропагандист наехал на Токаева (видео)

2023/09/30, 01:05
Полиция Швеции вновь разрешила иракскому мигранту сжечь Коран
Странности

Полиция Швеции вновь разрешила иракскому мигранту сжечь Коран

2023/09/29, 22:51
Погосян: Можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым (видео)
Странности

Погосян: Можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым (видео)

2023/09/29, 20:31
Лидер армянских реваншистов отказался принимать армян из Карабаха у себя в комплексе
Странности

Лидер армянских реваншистов отказался принимать армян из Карабаха у себя в комплексе

2023/09/29, 16:25
Минобороны показало, в каких целях армяне использовали возведенный в память об участниках ВОВ комплекс (видео)
Странности

Минобороны показало, в каких целях армяне использовали возведенный в память об участниках ВОВ комплекс (видео)

2023/09/29, 14:06
Армяне устроили резню неподалеку от ППП «Лачин»
Странности

Армяне устроили резню неподалеку от ППП «Лачин»

2023/09/29, 00:17
В Ливане полиция разогнала армян, напавших на азербайджанское посольство
Странности

В Ливане полиция разогнала армян, напавших на азербайджанское посольство

2023/09/28, 22:16
Колонна: Ни одна страна не помогает Армении так сильно, как Франция
Странности

Колонна: Ни одна страна не помогает Армении так сильно, как Франция

2023/09/27, 10:58