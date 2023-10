Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в Брюсселе

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов заявил, что представители «экстремистских организаций армянской диаспоры», проживающие в Бельгии, прибегнут к насилию перед посольством Азербайджана в Брюсселе.

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети.

В.Садыгов заявил, что 1 октября в 14:00 экстремисты армянской диаспоры в Бельгии организуют митинг с аналогичными радикалами из Франции на развязке Роберта Шумана в Брюсселе.

«По имеющимся данным, после митинга экстремистские группировки планируют применить насилие против посольства Азербайджана, расположенного на проспекте Тервюрен, 282. Об этом проинформированы Министерство иностранных дел Бельгии и полиция Брюсселя. По данным армянских источников, приглашены также несколько бельгийских политиков. Эта провокация последует за последними аналогичными акциями насилия со стороны армянских радикалов против дипломатических представительств Азербайджана 29 сентября в Бейруте и 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Проживающие в Бельгии члены радикальных армянских группировок, злоупотребляя гостеприимством бельгийского народа и свободами в этой стране, постоянно совершают нападки на Азербайджан. В 2021 году в результате насильственного нападения на посольство были ранены два гражданина Азербайджана.

Запланированные на завтра насильственные действия против посольства и его дипломатов направлены против мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, неустанных усилий ЕС и США в преддверии важной встречи на высшем уровне, запланированной на 5 октября в испанском городе Гранаде. Новый элемент этой игры заключается в том, что действия радикальных армянских групп в Бельгии также направлены против правительства Армении, которое обвиняют «предательстве национальных интересов». Самое шокирующее заключается в том, что армянские дипломаты в Брюсселе согласны поддерживать оперативный контакт с «дашнаками» и другими радикальными оппозиционными группами, представителям которых даже запретили посещать Армению», – отметил посол.

Указав на высокий уровень нависшей угрозы, В.Садыгов добавил, что ожидает от полиции защиты дипломатической миссии.

«Надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх», – подытожил Садыгов.

