Россия разбомбила 37 военных заводов Украины за время войны

Россия за период войны с Украиной разбомбила 37 военных предприятий.
С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. По словам премьер-министра Украины, страна уже работает над проектами по восстановлению предприятий.
«От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», – сказал он.
В то же время Шмыгаль заявил о ежемесячном росте производства оружия и техники. Он намекнул России: «Кто посеял ветер – тот пожнет бурю».
По словам Шмыгаля, Украина работает над интеграцией своего оборонно-промышленного комплексы в промышленности стран-партнеров.
С этой целью создаются совместные предприятия и сервисные центры. Часть соответствующих проектов Украина намеренна обсудить в рамках Форума, указывал Шмыгаль.