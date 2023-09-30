Россия разбомбила 37 военных заводов Украины за время войны

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Россия за период войны с Украиной разбомбила 37 военных предприятий.

С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. По словам премьер-министра Украины, страна уже работает над проектами по восстановлению предприятий.

«От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», – сказал он.

В то же время Шмыгаль заявил о ежемесячном росте производства оружия и техники. Он намекнул России: «Кто посеял ветер – тот пожнет бурю».

По словам Шмыгаля, Украина работает над интеграцией своего оборонно-промышленного комплексы в промышленности стран-партнеров.

С этой целью создаются совместные предприятия и сервисные центры. Часть соответствующих проектов Украина намеренна обсудить в рамках Форума, указывал Шмыгаль.