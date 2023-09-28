Блинкен показал навыки игры на гитаре (видео)

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Госсекретарь США Энтони Блинкен взял в руки еще один любимый инструмент дипломатии – свою гитару, пишет AFP.

Блинкен продемонстрировал свои навыки игры на гитаре, запустив новую инициативу музыкальной дипломатии, в рамках которой Соединенные Штаты будут отправлять лучших артистов в такие страны, как Китай и Саудовская Аравия.

После выступлений в официальной приемной Госдепартамента таких звезд джаза, как Херби Хэнкок, Дейва Гроула, а также восходящей молодой поп-певицы Гейл, Блинкен сам вышел на сцену.

Играя на ритм-гитаре Блинкен исполнил «Hoochie Coochie Man» легенды блюза Мадди Уотерса.