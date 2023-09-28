«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото) |
В Ливане полиция разогнала армян, напавших на азербайджанское посольство |
Чернышевский: С Зангезурским коридором все будет в порядке (видео) |
Амирбеков: Покинувшие Азербайджан армяне смогут вернуться обратно |
Байрамов проинформировал британского госминистра о ситуации в регионе |
Посол: Никто не собирается силой открывать сообщение с Нахчываном |
Ушла из жизни депутат ММ Ганира Пашаева |
Контр-адмирал Актюрк: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан |
Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию |
Главное Мир

Блинкен показал навыки игры на гитаре (видео)

Блинкен показал навыки игры на гитаре (видео)

Госсекретарь США Энтони Блинкен взял в руки еще один любимый инструмент дипломатии – свою гитару, пишет AFP.

Блинкен продемонстрировал свои навыки игры на гитаре, запустив новую инициативу музыкальной дипломатии, в рамках которой Соединенные Штаты будут отправлять лучших артистов в такие страны, как Китай и Саудовская Аравия.

После выступлений в официальной приемной Госдепартамента таких звезд джаза, как Херби Хэнкок, Дейва Гроула, а также восходящей молодой поп-певицы Гейл, Блинкен сам вышел на сцену.

Играя на ритм-гитаре Блинкен  исполнил «Hoochie Coochie Man» легенды блюза Мадди Уотерса.

Теги:
Из этой рубрики
Скоропостижно скончался экс-депутат Госдумы
Мир

Скоропостижно скончался экс-депутат Госдумы

2023/09/28, 22:25
В Нигере отпраздновали отъезд французского посла (видео)
Мир

В Нигере отпраздновали отъезд французского посла (видео)

2023/09/28, 21:55
США направили на Южный Кавказ спецгруппу для координации гумпомощи
Мир

США направили на Южный Кавказ спецгруппу для координации гумпомощи

2023/09/28, 21:45
Блинкен показал навыки игры на гитаре (видео)
Мир

Блинкен показал навыки игры на гитаре (видео)

2023/09/28, 21:19
Армения пообещала не арестовывать Путина
Мир

Армения пообещала не арестовывать Путина

2023/09/28, 20:17
В парламенте Кыргызстана предложили поменять флаг
Мир

В парламенте Кыргызстана предложили поменять флаг

2023/09/28, 19:41
При взрыве в Стамбуле погиб один человек (видео)
Мир

При взрыве в Стамбуле погиб один человек (видео)

2023/09/28, 19:22
Кадыров: Ахмат - сила (видео)
Мир

Кадыров: Ахмат – сила (видео)

2023/09/28, 19:09
Прошли первые слушания по импичменту Байдену (видео)
Мир

Прошли первые слушания по импичменту Байдену (видео)

2023/09/28, 18:56