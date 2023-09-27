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В Ираке почтили память азербайджанских шехидов

В Ираке почтили память азербайджанских шехидов

В иракском городе Талль-Афар состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти азербайджанских шехидов второй Карабахской войны и проведенное при совместной организации Евразийской международной ассоциации развития (ЕМАР) и мэрии города Талль-Афар.

Мероприятие прошло в Молодежном центре города, в котором проживают этнические туркмены.

Сначала участники мероприятия почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны. В своей вступительной речи мэр города Талль-Афар Сейид Гасим Шарифи отметил, что во время Отечественной войны Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности туркмены оказали азербайджанскому народу моральную поддержку и радовались его успехам. Мэр поздравил азербайджанцев с успехом, одержанным в результате локальных антитеррористических мероприятий, и с полным восстановлением территориальной целостности страны.

Председатель правления ЕМАР Эльчин Аскеров выразил благодарность туркменскому населению Ирака за постоянную моральную поддержку Азербайджана и подчеркнул, что традиционные исторические связи между двумя государствами являются прочной основой для укрепления двусторонних отношений.

Другие ораторы говорили о проводимой в Ираке информационной кампании по донесению до общественности правды о захватнической политике Армении и армянском вандализме. Они особо отметили важность одержанной Азербайджаном Победы для тюркского и исламского мира.

Затем состоялось торжественное открытие фотовыставки «Летопись 44 дней героизма», которая рассказывает об агрессии Армении в отношении Азербайджана и почти 30-летней оккупации азербайджанских земель, о высоком духе и героизме азербайджанской армии, освободившей азербайджанские территории от оккупации, масштабных работах, которые проводятся на освобожденных территориях по строительству и восстановлению, а также по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В рамках мероприятия был также продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню памяти.

 

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В Ираке почтили память азербайджанских шехидов
Мир

В Ираке почтили память азербайджанских шехидов

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