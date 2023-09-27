Джейхун Байрамов: Армения три года отталкивала протянутую Азербайджаном руку

В течение 3 лет Армения отталкивала протянутую Азербайджаном руку.
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает АПА.
«Несмотря на то, что во время оккупации наши земли были опустошены, города и села были сравнены с землей, сразу после освобождения территорий Президент Азербайджана призвал к миру, и выразил готовность азербайджанской стороны работать над мирным соглашением, перевернув страницу вражды», – сказал глава МИД.
Он отметил, что за последние три года все шаги в направлении мира были предприняты азербайджанской стороной.