Захарова: Договоренности по разблокированию коммуникаций пойдут на пользу всем соседям Южного Кавказа

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Договоренности по разблокированию коммуникаций, основанные на балансе интересов Армении и Азербайджана, пойдут на пользу не только им, но и соседям по региону, а это – Россия, Турция и Иран.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Решение вопроса может и должно быть найдено в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Причем оно должно гарантировать суверенитет и юрисдикцию каждой из стран над маршрутами, проходящими по их территории.

Москва заинтересована в стабильности в Закавказье и выступает за решение вопросов политико-дипломатическим путем. Ее с Ереваном и Баку связывают союзнические отношения.