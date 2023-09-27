Иран сообщил о запуске нового военного спутника

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Иранский военный спутник «Нур-3» успешно запущен и выведен на земную орбиту на высоте 450 км. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

«Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана), несколько минут назад спутник «Нур-3» был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед», – приводит его слова агентство IRNA. – Поздравляю экспертов КСИР, задействованных в космической программе, с этим успехом».