Очень многое теперь зависит от самих армян

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В Ханкенди отправляется очередная партия гуманитарного груза из Азербайджана: 40 тонн муки, гигиенические принадлежности, постельное белье. Автомобиль «Скорой помощи» доставит медицинские принадлежности для пострадавших при взрыве на автозаправке в Ханкенди. Напомним: первая партия противоожоговых препаратов была отправлена ещё накануне. Затем в Ханкенди отправились грузовики SOCAR с топливом. Это не просто гуманитарные грузы. Именно так выглядят первые шаги реинтеграции по-азербайджански. Что особенно актуально сегодня, когда взрыв на автозаправке заставил задуматься о многом.

Здесь, пожалуй, нужно отвлечься от «горячий хроники» Ханкенди и обратиться к политическим новостям из Баку. Точнее, к обнародованному накануне заявлению Администрации президента Азербайджана, где изложена «дорожная карта» реинтеграции. И где большое внимание уделено конкретным гуманитарным шагам. В частности, Азербайджан предлагает создать службу мобильного продовольственного обеспечения – старая «коммерческая» система снабжения продовольствием уже не работает, новая – ещё не появилась, а люди хотят есть. Ещё до того, как «новостью номер один» стал взрыв на автозаправке, Азербайджан предложил организовать полевой госпиталь недалеко от Ханкенди или в направлении Ходжалы. Причём работать там будут медики и азербайджанского, и армянского происхождения.

И сегодня, когда после взрыва на заправке армянские пользователи соцсетей жалуются и возмущаются, что в больницах Ханкенди остро не хватает персонала, что врачи и медсестры рванули в сторону Лачина, побросав своих пациентов, становится понятно, насколько остро необходимо то, что предлагает Азербайджан. Баку решает гуманитарные проблемы, существующие в Карабахе, здесь и сейчас, в расчёте на результат, а не на красивое позирование на фоне грузовиков. Точно так же в рекордные сроки был решен вопрос с доставкой на вертолётах в Ханкенди медицинских бригад из Армении. Просто потому, что получившие ожоги люди не могут ждать. И не важно, азербайджанцы они по происхождению или армяне. Боль национальности не имеет.

А еще эта работа позволит создать те самые человеческие связи, научиться видеть друг в друге не врагов, а соседей, сослуживцев. Смотреть не через прицел. Словом, сделать на практике то, о чем десятки лет говорили в регионе активисты «народной дипломатии», которой, кстати говоря, тоже уделено место в предложенной Азербайджаном «дорожной карте». Напомним, что в Баку предлагают наладить диалог гражданского общества, организовать поездки гражданских активистов из Карабаха в Баку и другие регионы Азербайджана.

А теперь уже мяч на ханкендинской половине поля. И очень многое теперь зависит от реакции наших визави. Потому как, будем реалистами, крайне важно, чтобы в армянской среде не отказывались от этих гуманитарных связей и контактов, не отталкивали протянутую руку. К сожалению, позитивных примеров в истории конфликта немного, зато негативных – хоть отбавляй. Достаточно вспомнить, сколько времени под аккомпанемент воплей о «голоде» сепаратисты отказывались пропустить в Ханкенди фуры с мукой – то ли потому, что они ехали по агдамской дороге, то ли потому, что мука азербайджанская.

И самое главное, теперь принимать решения надо быстро. Об этом сегодня в регионе не очень любят говорить вслух, но всё это вполне могло стартовать уже в ноябре-декабре 2020 года. И все могло быть решено без локальных антитеррористических мероприятий. Но вместо того, чтобы полностью вывести из Карабаха ВС Армении, начать переговоры о реинтеграции, наконец, каждому решить для себя, намерен ли он оставаться в Карабахе и жить здесь под властью и по законам Азербайджана или предпочтёт перебираться в Армению, Россию, Францию, США, почти три года, после подписания Трёхстороннего заявления, ханкендинская верхушка потратила на бесплодные попытки реанимировать «миацум», и посмотрим правде в глаза – на подготовку новых провокаций. Игры в фортификацию, радиопомехи для гражданских самолётов, наконец, минный террор — всё это мало похоже на готовность пройти свой путь к миру. За все это пришлось платить дорогую цену. Но, к сожалению, не тем, кто принимал решение продолжать играть в «миацум». И хотелось бы надеяться, что нынешний шанс на реинтеграцию в Ханкенди не упустят.

Нурани, обозреватель