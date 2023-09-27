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После взрыва недалеко от Ханкенди рейсами санавиации ВКС России эвакуировали 58 пострадавших (видео)

После взрыва недалеко от Ханкенди рейсами санавиации ВКС России эвакуировали 58 пострадавших (видео)

Рейсами санитарной авиации ВКС России для оказания дальнейшей помощи в профильных медучреждениях из госпиталя и медицинского центра Карабаха эвакуировали 58 человек с ожогами различной степени тяжести после взрыва резервуара с топливом недалеко от Ханкенди.

Об этом сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

В Минобороны России уточнили, что военные врачи медицинского отряда спецназначения миротворческого контингента продолжают оказывать помощь коллегам из медицинских учреждений Карабаха в лечении и эвакуации мирных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с горюче-смазочными материалами.

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