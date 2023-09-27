После взрыва недалеко от Ханкенди рейсами санавиации ВКС России эвакуировали 58 пострадавших (видео)

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Рейсами санитарной авиации ВКС России для оказания дальнейшей помощи в профильных медучреждениях из госпиталя и медицинского центра Карабаха эвакуировали 58 человек с ожогами различной степени тяжести после взрыва резервуара с топливом недалеко от Ханкенди.

Об этом сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

В Минобороны России уточнили, что военные врачи медицинского отряда спецназначения миротворческого контингента продолжают оказывать помощь коллегам из медицинских учреждений Карабаха в лечении и эвакуации мирных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с горюче-смазочными материалами.