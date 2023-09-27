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Вердикт суда: Трамп – мошенник

Вердикт суда: Трамп - мошенник

Судья Нью-Йорка во вторник, 26 сентября, постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество, сообщает Reuters.

Согласно постановлению, Трамп несет ответственность за мошенничество за преувеличение своего состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах, представляемых банкам и страховщикам.

Решение, вынесенное судьей, разрешает самый крупный иск штата против экс-президента, сужает судебный процесс и делает реальным требование штата о возмещении ущерба в размере $250 млн.

Решение вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене.

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