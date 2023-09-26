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Азербайджан и Венгрия обсудили расширение экономического сотрудничества

Азербайджан и Венгрия обсудили расширение экономического сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.

На встрече отмечено динамичное развитие азербайджано-венгерских торгово-экономических связей и рост торгового оборота, подчеркнута значимая роль тесных связей между предпринимателями в укреплении сотрудничества. Существуют большие возможности для укрепления сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство, фармацевтика, промышленность, в том числе пищевая промышленность. Министр отметил, что завод по производству и заполнению алюминиевых питьевых банок, строящийся в Свободной экономической зоне Алят в соответствии с подписанным инвестиционным договором между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и венгерской компанией Hell Energy, является успешным примером эффективного делового сотрудничества.

На встрече предоставлена информация о деловой среде и созданных в Азербайджане условиях для частных и зарубежных компаний. Венгерские компании приглашены к активному партнерству.

Мартон Надь подчеркнул значимость сотрудничестве с Азербайджаном с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и поделился видением направлений дальнейшего укрепления экономического партнерства.

Стороны обсудили направления развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, поощрение торговых связей и инвестиций, а также возможности реализации совместных проектов.

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