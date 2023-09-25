Азербайджан хочет перенять израильский опыт по доставке грузов беспилотниками

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В Израиле достигнут большой успех в доставке товаров беспилотниками. Мы сотрудничаем в направлении изменения отечественного законодательства по применению этой технологии в Азербайджане.

Об этом исполнительный директор Центра анализа и координации 4-й промышленной революции при Министерстве экономики Фариз Джафаров заявил на проходящем в Баку в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» мероприятии «Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности», посвященной теме «Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике», сообщает Report.

«Кроме того, мы изучаем опыт использования беспилотников в сельском хозяйстве, применения интернета вещей, повышения производительности труда в сельском хозяйстве с центром IV промышленной революции Колумбии», – добавил он.