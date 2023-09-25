В Армении задержаны 8 человек по подозрению в попытке захвата власти и покушения на Пашиняна

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В Армении задержаны восемь человек по подозрению в попытке силового захвата власти и покушения на премьер-министра и членов правительства.

Как сообщили в Службе национальной безопасности Армении, в результате проведенных в ходе предварительного следствия доказательных и других производственных действий выяснилось, что члены военно-патриотического общества «Крестоносцы» при предварительном согласии друг с другом достигли договоренностей завладеть полномочиями правительства посредством использования хранящегося у них оружия и боеприпасов в качестве орудия преступления.

Установлено, что задержанные готовились к силовому захвату власти, перехватив полномочия правительства способом, не предусмотренным Конституцией.

При обыске обнаружено огнестрельное оружие, оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты, содержащие различные записи, документы.

В армянских СМИ уточняется, что среди задержанных бывший заместитель председателя добровольного союза «Эркрап» Альберт Базеян, обвиняемый в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Расследование в отношении задержанных продолжается.