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ОЗА обвинила Human Rights Watch в предвзятости

ОЗА обвинила Human Rights Watch в предвзятости

Явно предвзятый и дискриминационный подход Human Rights Watch в докладе под названием «Азербайджан: Обеспечить права мирного населения в Нагорном Карабахе» ставит всю эту деятельность под сомнение.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Так, Human Rights Watch ни разу не прокомментировала насильственное изгнание азербайджанцев из Армении. Обращение, которое мы направляли в организацию несколько раз, последний раз 12 августа 2023 года, с просьбой высказать свое мнение о нарушении Арменией наших прав и поддержать наше право на возвращение, осталось без ответа.

Human Rights Watch в указанном докладе, с одной стороны, требует от Азербайджанской Республики создать условия для того, чтобы армяне могли покинуть Карабах, а с другой стороны, немедленно напоминает им об их праве на возвращение. В таком случае мы хотели бы спросить Human Rights Watch, почему они ни разу за 30 лет не упомянули о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении?

Эта вопиющая предвзятость и дискриминация доказывают, что Human Rights Watch не имеет никакого отношения к правам человека и что эта организация является всего лишь дешевым политическим инструментом в руках определенных кругов.

Мы требуем от организации Human Rights Watch прекратить этническую и религиозную дискриминацию к азербайджанцам, не препятствовать реинтеграции в Карабахском регионе Азербайджана, а также поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев на родину», – говорится в заявлении.

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