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Германия пригрозила Польше

Германия пригрозила Польше

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал правительство Польши расследовать сообщения о том, что сотни тысяч мигрантов незаконно получили рабочие польские визы, сообщило агентство Bloomberg.

Канцлер сказал, что обсудит этот вопрос с польскими властями, а также допустил, что Германия может вновь ввести пограничный контроль с Польшей и другими соседними странами.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в интервью газете Welt am Sonntag, что пограничный контроль могут восстановить на границе с Польшей и Чехией, чтобы справиться с нелегальной миграцией.

Как указывает Bloomberg, и Олаф Шольц, и Нэнс Фезер ранее выступали против призывов ввести пограничный контроль.

По данным правительства ФРГ, в январе-августе 2023 года убежище в Германии попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за тот же период 2022 года. На границе с Польшей, по данным немецкой полиции, в первом полугодии задержали более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

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