Администрация президента: Армянам Карабаха отправлено 24 тонны бензина и 40 тонн дизельного топлива

180 Просмотров

В соответствии с высказанной на встрече, которая состоялась 21 сентября 2023 года в городе Евлах, просьбой представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, об обеспечении горюче-смазочными материалами в первую очередь детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб, 23 сентября по дороге Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 24 тонны бензина и 40 тонн дизельного топлива.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.