Почему Азербайджан не зачистил Глендейл?

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С 20 сентября в Азербайджане идет отсчет новой реальности. Молниеносные антитеррористические мероприятия Азербайджана уничтожили в Карабахе остатки военной группировки Армении, которая в нарушение всех договоренностей оставалась на территории Азербайджана после ноября 2020 года. Марго Симоньян бьется в истерике: «Карабах все», пишет Tg-канал Minval-LIVE.

А в Азербайджане хор «диванных стратегов» в очередной раз причитает: «это еще не победа», «почему мы не вошли в Ханкенди» и т.д.

Когда в 2016-м году Азербайджан отбил высоту Лелетепе, эти самые «диванные эксперты» ныли: «Чему так радуетесь? Что, Шушу вернули?» Когда вернули Шушу, тема нытья изменилась: «А почему мы не продолжили наступать?» Теперь идёт новая серия нытья: «А нет почему после первой же встречи в Евлахе не подняли флаг над Ханкенди?»

Интересно, конечно, что нам скажут эти диванные эксперты, когда – а это произойдёт намного раньше, чем кажется многим! – флаг Азербайджана будет развеваться в Ханкенди. «Это ещё не полная победа, надо было взять Гафан и Мегри»? «Надо было войти в Иреван, вот тогда это было бы победа»? «И вообще, почему Азербайджан не провёл зачистку в Глендейле?»

А если серьёзно, то у нас не было такой задачи – брать штурмом каждый дом в Ханкенди и втягиваться в уличные бои. Азербайджан провел ЛОКАЛЬНЫЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Разгромил военную инфраструктуру в Карабахе — ее остатки (а уцелело после азербайджанских ударов немного) сдаются и разоружаются. Взял под контроль дороги и важные высоты. И добился не только этого — хунта сама признала свое поражение. И ее представители, как побитые собачонки, прибыли на переговоры в Евлах без попыток протаскивать свою символику.

И пока одни пытаются обесценить победу, мы держим в голове фразу президента Ильхама Алиева: «Я знаю, что, когда и как надо делать».

Кто из нас еще месяц назад, когда в Ханкенди не желали и слышать слово «реинтеграция», мог представить себе, что депутация Карабахских армян послушно приедет в Евлах? Кто вообще ждал серьезных и масштабных подвижек в Карабахе до 2025 года? Кто ещё 15 сентября 2020 года мог поверить, что пройдёт ещё немного времени – и Азербайджан освободит Шушу?

Поэтому ждем, верим и следим за новостями.