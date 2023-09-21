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Администрация Алиева об итогах встречи в Евлахе

Администрация Алиева об итогах встречи в Евлахе

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах Рамин Мамедов – ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, провел встречу с представителями армянских жителей Карабаха – Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. Об этом говорится в заявлении Администрации президента Азербайджана по итогам встречи в Евлахе.

Было отмечено, что руководитель российской стороны Совместного Российско-Турецкого мониторингового Центра контр-адмирал Олег Семенов принял участие во встрече в качестве участника.

На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной атмосфере, были проведены обсуждения по вопросам восстановления инфраструктуры, реинтеграции и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции.

Также была подчеркнута важность скорейшего выполнения вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения отметили особую потребность в топливе. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Как результат встречи их просьба была встречена положительно. В частности, планируется в ближайшее время поставить топливо, обеспечив системы отопления детских садов и школ, а также потребности служб скорой медицинской помощи и пожаротушения и осуществить гуманитарную поддержку.

Достигнута договоренность о проведении очередной встречи в скором времени.

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