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Амирбеков: Встреча в Евлахе положит начало мирной реинтеграции армянского населения

Амирбеков: Встреча в Евлахе положит начало мирной реинтеграции армянского населения

Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков заявил в прямом эфире английскому телеканалу BBC World News.

Он подчеркнул, что достигнутое ранее соглашение о расформировании и разоружении незаконного армянского военного контингента на суверенной территории Азербайджана послужит важным толчком для дальнейшего продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в то время как сегодняшняя встреча в Евлахе положит начало мирной реинтеграции армянского населения Карабахского региона в правовое поле Азербайджана.

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