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«Азербайджан восстановил свой суверенитет». Обращение Алиева к согражданам (видео)

"Азербайджан восстановил свой суверенитет". Обращение Алиева к согражданам (видео)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу страны.

«В результате начала вчера примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Отметив, что в результате антитеррористических мероприятий наши военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм, глава государства подчеркнул: «В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника»», – приводит «Азертадж» его слова.

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