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Хикмет Гаджиев: План реинтеграции карабахских армян готов

Хикмет Гаджиев: План реинтеграции карабахских армян готов

Приглашение, отправленное Администрацией президента, к сожалению, отклонялось сепаратистским режимом.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге в Министерстве иностранных дел для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

«План Азербайджана социально-экономической интеграции готов. План был подготовлен с соответствующими органами», – отметил он.

Он отметил, что Азербайджан получил гарантии того, что незаконные формирования Армении будут разоружены, военная техника будет передана Баку.

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