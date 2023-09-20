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Главное Мир

Польша заявила, что может прекратить поддерживать Украину

Польша заявила, что может прекратить поддерживать Украину

Польша может прекратить поддерживать Украину из-за аграрного скандала и действий украинских чиновников. Об этом в интервью агентству PAP заявил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

По его словам, действия, предпринятые Украиной, снижают желание поляков продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Киеву.

«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», – сказал он.

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