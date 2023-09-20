Слуцкий: Баку трактует ситуацию в Карабахе как внутриазербайджанский конфликт

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Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий высказался о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Депутат напомнил, что ранее в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял «о готовности признать суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров». «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан и сам потом неоднократно это повторял, в том числе и в интервью западным СМИ», – приводит ТАСС его слова.

«Такая позиция нынешнего армянского руководства, по сути, дает Баку основания трактовать ситуацию в Карабахе как внутриазербайджанский конфликт», – написал Слуцкий.