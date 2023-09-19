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Главное Мир

Россия направила ноту в МИД Армении

Россия направила ноту в МИД Армении

Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано протестующими, диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным. Находимся в контакте с компетентными органами Республики Армения. Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях», – отмечается в сообщении

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