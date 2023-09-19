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Главное Мир

Канада обвинила власти Индии в убийстве лидера сикхов

Канада обвинила власти Индии в убийстве лидера сикхов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у канадской разведки появились «заслуживающие доверия» данные о том, что власти Индии могут быть причастны к убийству лидера движения сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Об этом сообщает Reuters.

Ниджара застрелили в июне около сикхского храма в пригороде Ванкувера на западе страны. В Индии — из-за поддержки сепаратистского движения Халистана, которое выступает за создание сикхского государства на территории штата Пенджаб — Ниджара в 2020 году объявили террористом.

Трюдо добавил, что поднял эту тему во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели в сентябре. Из-за подозрения в соучастии в убийстве из Канады выслали высокопоставленного индийского дипломата.

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