Армяне создали радиопомехи в воздушном пространстве Азербайджана для рейса Тбилиси-Баку

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Против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, незаконными армянскими вооруженными формированиями на наших территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи, сообщает Министерство обороны.

19 сентября с 20:28 до 20:34 на пассажирском самолете типа E-190 Азербайджанских Авиалиний, выполнявшем рейс по маршруту Тбилиси-Баку, в результате применения радиопомех произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS.