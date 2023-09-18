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Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов

Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов

Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран, а также Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Европейский союз осудили незаконные «выборы» и не признали их легитимность.

Об этом говорилось на брифинге в Министерстве иностранных дел для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием помощника президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

«Пользуясь случаем, мы благодарим все государства и международные организации, которые поддерживают международное право и открыто выступают против этого незаконного, нелегитимного и провокационного шага армянской стороны», – было подчеркнуто на брифинге.

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