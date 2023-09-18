МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев

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11 сентября, вскоре после получения Международным Комитетом Красного Креста (МККК) соответствующих заявок на перевозку грузов, азербайджанская сторона заявила, что готова создать условия для проезда указанных грузов, а также попросила МККК сообщить дату и время, когда он будет организован. В ответ на это МККК сообщил азербайджанской стороне, что армянская сторона не дала «зеленый свет» на принятие грузов и обеспечение безопасности конвоев МККК.

Об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан рассматривал различные варианты одновременного провоза грузов через Лачын и Агдам, отвечая на призывы вовлеченных международных партнеров, армянская сторона постоянно нарушала договоренности и приводила все новые отговорки.