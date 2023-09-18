Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Баку: Слушания в Сенате США – шоу в угоду армянам |
Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов |
Баку: Армения свела на нет свои предыдущие заявления |
Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео) |
Мишель приветствовал одновременную отправку гуманитарных грузов в Ханкенди |
СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Главное Странности

МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев

МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев

11 сентября, вскоре после получения Международным Комитетом Красного Креста (МККК) соответствующих заявок на перевозку грузов, азербайджанская сторона заявила, что готова создать условия для проезда указанных грузов, а также попросила МККК сообщить дату и время, когда он будет организован. В ответ на это МККК сообщил азербайджанской стороне, что армянская сторона не дала «зеленый свет» на принятие грузов и обеспечение безопасности конвоев МККК.

Об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что несмотря на то, что Азербайджан рассматривал различные варианты одновременного провоза грузов через Лачын и Агдам, отвечая на призывы вовлеченных международных партнеров, армянская сторона постоянно нарушала договоренности и приводила все новые отговорки.

Теги:
Из этой рубрики
Женщина в Узбекистане перевозила в легковом авто 25 детей (видео)
Странности

Женщина в Узбекистане перевозила в легковом авто 25 детей (видео)

2023/09/18, 19:06
МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев
Странности

МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев

2023/09/18, 18:13
Захарова продолжает искажать названия топонимов в Карабахе
Странности

Захарова продолжает искажать названия топонимов в Карабахе

2023/09/18, 17:02
Политтехнологии XI Армии снова в деле: закулисье скандального законопроекта Евгения Фёдорова
Странности

Политтехнологии XI Армии снова в деле: закулисье скандального законопроекта Евгения Фёдорова

2023/09/18, 16:06
Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»
Странности

Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»

2023/09/18, 11:18
Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»
Странности

Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»

2023/09/18, 11:06
Россия намерена завезти граждан КНДР на восток Украины
Странности

Россия намерена завезти граждан КНДР на восток Украины

2023/09/17, 23:20
Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине
Странности

Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине

2023/09/17, 21:12
«Даже если придется сражаться». Российский депутат призвал к силовому восстановлению СССР
Странности

«Даже если придется сражаться». Российский депутат призвал к силовому восстановлению СССР

2023/09/17, 10:27