Госкомиссия: Переданы останки 17 из 54 пропавших без вести, зарегистрированных в МККК

103 Просмотров

В ходе расследования фактов исчезновения без вести во время Первой Карабахской войны госкомиссия сотрудничала с рядом международных организаций, в том числе с Международным комитетом красного креста (МККК). В ходе переписки с МККК стало известно, что сотрудники организации навестили 54 азербайджанцев, когда они были в плену и заложниках, и эти азербайджанцы непосредственно были зарегистрированы в комитете. Об этом заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики Эльдар Самедов.

Он отметил, что 17 из 54 человек впоследствии умерли, и их тела были переданы азербайджанской стороне.

Сообщалось, что 33 из остальных 37 человек тоже умерли, но их тела не были возвращены азербайджанской стороне. Заместитель руководителя рабочей группы сообщил, что никакой информации о судьбе четырех человек не предоставлено: «То есть, даже сегодня неизвестно, живы они или их убили, либо отправили куда-то».