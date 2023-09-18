Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Баку: Слушания в Сенате США – шоу в угоду армянам |
Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов |
Баку: Армения свела на нет свои предыдущие заявления |
Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео) |
Мишель приветствовал одновременную отправку гуманитарных грузов в Ханкенди |
СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Главное Общество

Госкомиссия: Переданы останки 17 из 54 пропавших без вести, зарегистрированных в МККК

Госкомиссия: Переданы останки 17 из 54 пропавших без вести, зарегистрированных в МККК

В ходе расследования фактов исчезновения без вести во время Первой Карабахской войны госкомиссия сотрудничала с рядом международных организаций, в том числе с Международным комитетом красного креста (МККК). В ходе переписки с МККК стало известно, что сотрудники организации навестили 54 азербайджанцев, когда они были в плену и заложниках, и эти азербайджанцы непосредственно были зарегистрированы в комитете.  Об этом заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики Эльдар Самедов.

Он отметил, что 17 из 54 человек впоследствии умерли, и их тела были переданы азербайджанской стороне.

Сообщалось, что 33 из остальных 37 человек тоже умерли, но их тела не были возвращены азербайджанской стороне. Заместитель руководителя рабочей группы сообщил, что никакой информации о судьбе четырех человек не предоставлено: «То есть, даже сегодня неизвестно, живы они или их убили, либо отправили куда-то».

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане могут быть обнаружены новые массовые захоронения
Общество

В Азербайджане могут быть обнаружены новые массовые захоронения

2023/09/18, 18:45
Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео)
Общество

Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео)

2023/09/18, 18:02
Госкомиссия: Переданы останки 17 из 54 пропавших без вести, зарегистрированных в МККК
Общество

Госкомиссия: Переданы останки 17 из 54 пропавших без вести, зарегистрированных в МККК

2023/09/18, 17:35
Военный прокурор назвал количество тел, переданных Арменией Азербайджану
Общество

Военный прокурор назвал количество тел, переданных Арменией Азербайджану

2023/09/18, 14:49
В Астаре реки вышли из берегов, обрушились мосты
Общество

В Астаре реки вышли из берегов, обрушились мосты

2023/09/18, 14:34
Ханлар Велиев: Массовые захоронения обнаруживаются там, куда указывают вернувшиеся из плена
Общество

Ханлар Велиев: Массовые захоронения обнаруживаются там, куда указывают вернувшиеся из плена

2023/09/18, 14:07
На строительство дороги Гяндоб–Хачмаз-Ялама-граница с РФ выделено 11 млн манатов
Общество

На строительство дороги Гяндоб–Хачмаз-Ялама-граница с РФ выделено 11 млн манатов

2023/09/18, 14:01
Культурное наследие хыналыгцев и маршрут "Кёч-Йолу" внесены в список наследия ЮНЕСКО
Общество

Культурное наследие хыналыгцев и маршрут «Кёч-Йолу» внесены в список наследия ЮНЕСКО

2023/09/18, 13:22
На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов
Общество

На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов

2023/09/18, 13:05